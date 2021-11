Ny kulturminister ga idretten gode signaler: – Får mer å rutte med

NTB

Norske idrettstopper smilte bredt etter det første møtet med kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap). Nå tror de på en ny økonomisk hverdag.

Den nye regjeringen har lovet å bedre rammevilkårene for norsk idrett. Mandag tok idrettspresident Berit Kjøll med seg en delegasjon til Kulturdepartementet for å treffe Trettebergstuen.

Der la partene fram forventningene de har til hverandre de neste fire årene. Kjøll satt igjen med et godt inntrykk.

– Jeg er veldig godt fornøyd. Det var et møte hvor vi gikk gjennom en rekke viktige saker, sier hun til NTB.

På tre kvarter var de innom en rekke temaer, men idrettsøkonomien var helt sentralt. Støre-regjeringen har gitt løfter om full momskompensasjon, og Kjøll er sikker på at dette kommer på plass.

– Jeg føler meg helt trygg på at det blir rettighetsfestet både for varer og tjenester og for idrettsanlegg. Det er en viktig sak for oss.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen var mandag i møte med idrettspresident Berit Kjøll.

Etterslep og frafall

Overfor NTB vil ikke Trettebergstuen bekrefte at en rettighetsfesting blir innført, men hun går langt i antyde at idretten får det de håper på.

– Full momskompensasjon betyr i realiteten at lag og foreninger over hele landet skal få mer å rutte med, sier kulturministeren.

Idretten har på anleggssiden et estimert etterslep på 4,7 milliarder kroner. Det gapet ønsker Kjøll at blir tettet de neste årene, og hun føler at Trettebergstuen kom med gode signaler også på dette området.

– Å få 1 milliard kroner ekstra i året til anlegg er blant sakene vi har øverst på lista, påpeker idrettspresidenten.

Coronapandemien rammet idretten hardt. Nylig ble det kjent at den mistet nær 178.000 medlemmer i 2020. Det er en sak Trettebergstuen er opptatt av.

– Det er godt å høre at utøvere på de fleste steder strømmer tilbake igjen, men vi må prøve å få til det samme med dem som tidligere har vært frivillige. Det er noe jeg vil ha tett dialog med idretten om, sier Ap-politikeren.

OL og spiseforstyrrelser

De siste ukene har spiseforstyrrelser i idretten preget nyhetsbildet. Historiene har særlig vært mange fra langrennssporten. Temaet ble diskutert på mandagens møte.

– Når vi hører at idrett går fra å være sunn til syk, er det helt uakseptabelt. Samtidig er jeg betrygget av å høre hvilke systemer man har fått på plass, sier Trettebergstuen.

Kjøll var på sin side tydelig på at Norges idrettsforbund trenger flere ressurser for å styrke satsingen «Sunn idrett».

Neste års OL i Kina var også på møteagendaen. Vertslandet har fått hard kritikk for brudd på menneskerettighetene. Trettebergstuen har ikke bestemt seg for om hun reiser til vinterlekene i februar.

– Deltakelse skal vi komme tilbake til.