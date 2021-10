Vålerenga forsvarte gullet i dramatisk cupfinale – knuste rivalens dobbeltdrøm

NTB

Vålerenga påførte Sandvikens første tap i år ved å vinne 2-1 i NM-finalen for kvinner på Ullevaal stadion. Oslo-laget tok hjem pokalen for annen gang på rad.

Dermed brast Sandvikens drøm om en dobbelttriumf. Bergenserne styrer mot gullet i Toppserien, men fikk det ikke til å klaffe i cupfinalen. Der framsto de nervøse og til tider svært rufsete.

Marie Dølvik Markussen og Dejana Stefanovic gjorde VIFs scoringer før pause, mens Marit Bratberg Lund reduserte på et frispark tidlig i 2. omgang. Spenningen levde kampen ut, og i sluttminuttene fikk Sandviken en klar straffe etter en klønete takling fra Rikke Marie Madsen.

Forsøket fra krittmerket satte Lund langt til side for mål. Før straffen hadde Sandviken slitt med å ha et vedvarende press i utligningsjakten.

Vålerenga vant i fjor både serie og cup for første gang. I år har de blåkledde trøblet mer og står i fare for å havne utenfor medaljeplassene i ligaen. Søndag kunne klubben feire nok en NM-tittel.

– Dette er vår by, og cupen er vår. Vi fikk vår revansj etter å ha vært uheldige denne sesongen. I denne kampen viste vi hvor gode vi er, sa målscorer Stefanovic til NRK.

Tamme favoritter

Rett fra start var det urovekkende tegn for Sandviken. Slurvete spill ga tidlig Vålerenga to svære målsjanser, og på den tredje straffet det seg. Etter et snaut kvarter scoret Markussen følsomt alene med målvakten Aurora Mikalsen.

Det gjorde hun etter at Sandviken ble brutt på egen banehalvdel. I forkant av ledermålet slo Synne Jensen en smart pasning til Markussen, som fikk nettkjenning også i fjorårets finaleseier mot LSK Kvinner.

Sandviken slet ikke bare defensivt på Ullevaal-gresset. Bergenserne var i tillegg uvanlig tamme i angrep, og Ingrid Marie Spords tverrliggertreff etter en halvtime var deres eneste farlige sjanse i første omgang.

Like før pause doblet Vålerenga til 2-0. På et frispark sendte Stefanovic en ikke altfor hard markkryper i nettet. Mikalsen tok et jukesteg feil vei og rakk ikke bort i tide.

Traff tverrliggeren

Ullevaal-publikummet fikk nok en frisparkscoring fem minutter etter hvilen. Marit Bratberg Lund duppet inn 1-2-reduseringen.

Sandviken fortsatte å kløne det til også i 2. omgang. Svakt forsvarsspill ga Jensen muligheten til å skyte ballen i tverrliggeren etter en time.

Om en uke kan Sandviken revansjere søndagens nedtur. Laget vil med seier mot tabelljumbo Klepp være sikret status som seriemestere.