Lehne Olsen med nytt mål da Rosenborg ble ydmyket av Lillestrøm på Lerkendal

NTB

Thomas Lehne Olsen scoret lørdag sitt 22. mål for sesongen da Lillestrøm snudde 0-1 til 3-1 på Lerkendal fra minutt 67 til 86. LSK tok en råsterk 3-1-seier.

Rosenborg så lenge ut til å ta tre poeng, men enorm snuoperasjon fra Lillestrøm i andre halvdel av den andre omgangen sikret tre poeng for Geir Bakke og co.

Lagene var like langt med ti minutter før slutt etter at Even Hovland og Ifeanyi Mathew hadde scoret hvert sitt mål. Da svingte tidligere Rosenborg-spiller Gjermund Åsen inn en corner som traff pannebrasken til en umarkert Lehne Olsen.

LSK-kapteinen takket for det og stanget inn 2-1. Målet var hans 22. denne sesongen. Dermed er Lehne Olsen bare to mål bak Ohi Omoijuanfo i kampen om toppscorertittelen i Eliteserien.

Tom Pettersson fastsatte sluttresultatet til 3-1 fire minutter før full tid. Åsen slo nok en bra corner som fant Jonatan Braut Brunes. Han stusset ballen inn på fem meter, der svenske Pettersson dukket opp og banket inn 3-1.

Seieren var Lillestrøms andre på rad mot Rosenborg og deres andre på rad i serien. Geir Bakke og co. er nå oppe i ryggen på lørdagens motstander. Med fem kamper igjen har RBK 42 poeng og er nummer fire, mens LSK er på plassen bak med 41 poeng.

Før Lehne Olsens matchvinnerscoring hadde Hovland stupt inn 1-0, idet kanarifansen gikk bananas med bluss og dans ved RBKs mål. Per Ciljan Skjelbred slo et lekkert innlegg inn i boks, der Hovland var sterkest og scoret sitt andre mål for sesongen.

RBK hadde både en og to gode muligheter til å øke og avgjøre kampen, men det var Ifeanyi Mathew som scoret kampens andre mål. En elendig klarering fra Pavle Vagic havnet i beina på LSK-midtbanespilleren, som hamret til på førstetouch.

Ballen gikk via nevnte Vagic og i mål, bak en utspilt André Hansen, og til 1-1.

Så dukket Lehne Olsen opp og sendte gjestene til himmels, før Pettersson fastsatte sluttresultatet til 3-1.