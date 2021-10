Var selv toppidrettsutøver og utviklet spiseforstyrrelse

Hege Storhaug om langrennsløpernes spiseforstyrrelser: – Overrasker meg ikke

Forskning viser at 30 prosent av kvinnelige langrennsløpere på høyt nivå sliter med spiseforstyrrelser i én eller annen grad. Hege Storhaug er ikke overrasket over de oppsiktsvekkende tallene.

Spiseforstyrrelser har vært et utbredt problem blant idrettsutøvere i flere tiår. – Det har bedret seg, men at det ikke har skjedd mer de siste 30 årene er helt trist, sier Hege Storhaug til ABC Nyheter. Dette er et tema hun kan mye om.