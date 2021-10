Solskjær trygg på at han kan slå tilbake

NTB

Ole Gunnar Solskjær sier at han har hatt en vanskelig uke, men tviler ikke på at han overlever som Manchester United-manager også denne gangen.

Fredag møtte nordmannen pressen for første gang siden 0-5-tapet for Liverpool søndag. Lørdag kommer en tøff bortekamp mot Tottenham, og der trenger United en oppreisning.

– Det har vært en vanskelig uke. Vi har måttet takle resultatet og prestasjonen, som vi vet ikke var bra nok. Men vi har hatt en god uke på treningsfeltet, det må jeg si, sa Solskjær.

Tirsdag var managerlegenden Alex Ferguson på besøk på Uniteds treningsfelt. Solskjær fikk spørsmål om han hadde snakket med «Fergie», og om han trodde han kunne berge jobben tross sportslige nedturer, slik skotten gjorde på slutten av 1980-tallet.

– Ja. På begge. Om det er kort og godt, svarte Solskjær, før han utdypet.

– Jeg har vært gjennom noen fryktelige øyeblikk her som spiller, og jeg har måttet håndtere kriser her som manager også. Én ting jeg kan si, er at jeg alltid vil gjøre et forsøk og kjempe for det.