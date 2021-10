Spansk avis: Xavi enig med Barcelona om trenerkontrakt

NTB

Barcelona-legenden Xavi Hernandez (41) skal være enig med Barcelona-ledelsen om en avtale som gjør ham til Ronald Koemans arvtaker som trener i klubben.

Det melder den spanske avisen Sport torsdag.

Koeman fikk sparken som trener i den katalanske storklubben etter 0-1-tapet for Rayo Vallecano i La Liga onsdag kveld. Nederlenderen forlater et Barcelona på 9.-plass på tabellen.

Flere medier, blant dem AFP og den spanske sportsavisen Marca , skrev i kjølvannet av sparkingen at tidligere Barcelona-spiller Xavi Hernandez er den største favoritten til å ta over det katalanske laget.

Torsdag meldes det altså at en avtale mellom partene er framforhandlet og klar. Ifølge Sport gjenstår det samtidig forhandlinger mellom Barcelona og Xavis nåværende klubb.

En legende



41-åringen er trener for qatarske Al Sadd. Han er en legende i Barcelona etter en lang og strålende karriere med over 500 kamper for klubben mellom 1998 og 2015.

Andre navn som nevnes i trenerdiskusjonen er River Plate-trener Marcelo Gallardo og Ajax-sjef Erik ten Hag.

Muligheten for at treneren for Barcelonas B-lag, Sergi Barjuan, tar over det sportslige ansvaret på midlertidig basis, skal også være til stede.

Verken Xavi eller Barcelona har uttalt seg om trenerspørsmålet torsdag.