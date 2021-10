Xavi favoritt som ny Barcelona-trener

NTB

Ifølge spanske fotballeksperter har Barcelona-ledelsen flere navn på blokka etter at Ronald Koeman onsdag fikk sparken. Xavi Hernandez er trolig favoritten.

Ronald Koeman forlater et Barcelona på 9.-plass i La Liga. Spikeren i kista kom med 0-1-tapet for Rayo Vallecano onsdag kveld. Allerede rundt midnatt kom beskjeden fra klubben om at samarbeidet med nederlenderen er over.

Ifølge AFP og den spanske sportsavisen Marca er tidligere Barcelona-spiller Xavi Hernandez den største favoritten til å ta over det katalanske laget.

41-åringen er i dag trener for qatarske Al Sadd. Han er en legende i Barcelona etter en lang og strålende karriere med over 500 kamper mellom 1998 og 2015.

Andre navn som nevnes er River Plate-trener Marcelo Gallardo og Ajax' Erik ten Hag.

Det er også sannsynlig at treneren for Barcelonas B-lag, Sergi Barjuan, kan komme til å ta over på midlertidig basis, skriver AFP.