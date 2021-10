Ruud-motstander vil ha Sinner i tourfinalen: – Håper å gjøre det tøft for ham

Casper Ruud møter torsdag Lorenzo Sonego for tredje gang i karrieren. Foto: Mark J. Terrill / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Lorenzo Sonego lover å gjøre alt han kan for enten å slå eller slite ut Casper Ruud slik at veien mot tourfinalen i Torino blir lettere for Jannik Sinner.