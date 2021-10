Økokrim-sjefen ber om boikott av Qatar-VM

Fra innvielsen av Al Thumama-stadionet sør for Qatars hovedstad Doha tidligere denne måneden. Dette er blant stedene VM-kampene skal spilles i 2022. Foto: Hussein Sayed / AP / NTB

NTB

– Ut fra kriminalitetsforebygging er det åpenbart at Norge bør boikotte Qatar-VM, sier Økokrim-sjef Pål K. Lønseth. Han mener hele verden bør gjøre det samme.

Ifølge VG uttaler Lønseth seg fordi forebygging av kriminalitet er en av hans oppgaver.

– Idretten må lære seg at korrupsjon må få en konsekvens, sier han til avisa.

Ut fra hva som har kommet fram, ser han det som «overveiende sannsynlig» at Qatar har blitt tildelt VM på korrupt vis.

– Korrupsjon må få en konsekvens. Hvilken annen bransje i denne verden kan vi se store penger være involvert i kontraktstildelinger – uten at det får konsekvens? spør han.

Fotball-VM i 2022 ble tildelt Qatar i 2010. Året etter kom de første beskyldningene om korrupsjon i forbindelse med tildelingen. Tidligere Fifa-generalsekretær Jerome Valcke antydet i en epost at han mente Qatar kjøpte retten til å arrangere VM.

Fifas ledelse og Qatars myndigheter har hele tiden nektet for at stemmer ble kjøpt for å sikre golfstaten mesterskapet.