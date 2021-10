Sandviken-spillere tanket godfølelse til cupfinalen

NTB

Guro Bergsvand og Elisabeth Terland kronet kvelden med hvert sitt mål da Norge banket Belgia på Ullevaal. Søndag spiller de cupfinale for Sandviken samme sted.

– Vi må vente til søndag før vi kan rangere uken. Det er en sykt viktig kamp som venter. Hvis vi vinner den kan dette være en av de beste ukene på veldig lenge, sa Bergsvand.

I sin landslagsdebut i september scoret hun det aller første målet i hele VM-kvalifiseringen, da Armenia ble slått 10-0 på Ullevaal. Tirsdag ordnet hun ledermålet igjen.

Terland satte inn 3-0-målet bare minuttet etter at hun ble flyttet opp som spiss da Julie Blakstad kom inn for Lisa-Marie Utland og Martin Sjögren gjorde flere rokeringer.

– Det ble et vellykket bytte. Vi hadde en veldig fortjent ledelse etter første omgang, men så kom de ut og presset oss høyere, og vi kom litt ut av rytmen. Jeg følte at det var på tide å gjøre noe for å ta tilbake kommandoen, sa landslagssjefen. Med Terlands mål var kampen punktert.

Effektivt

– Det er alltid kjekt å score. Jeg synes vi gjorde en bra prestasjon som lag. Vi hevet oss mange hakk fra forrige kamp, sa Terland, som ble spilt gjennom på grensen til offside og scoret kaldt.

Slike avslutteregenskaper kan Sandviken få god bruk for i cupfinalen mot Vålerenga. Seks av lagets spillere var med i landslagstroppen som slo Belgia. Bergsvand, Terland og Tuva Hansen bidro på banen, mens Aurora Mikalsen, Lisa Naalsund og Vilde Hasund så på fra benken.

– Det var en kjekk kamp å spille. Vi hadde ballen mye, og vi viste at vi kan score mål. Alle visste at det var en viktig kamp, og da er det ekstra godt å vinne, sa Terland.

Takket publikum

– Vi visste hva som sto på spill, og hva som var forventet av oss. Det skikkelig god atmosfære, som vi merket allerede fra vi gikk på banen. Det ga trygghet i laget. Vi gikk ikke ut med høye skuldre, og det hjalp også å få en god start, sa Bergsvand, som selv ordnet den gode starten med scoring før det var spilt seks minutter.

Nå har Norge et klart overtak i kampen om VM-plass.

– Det skal fortsatt spilles en del kamper, men vi har et godt utgangspunkt. Det er bare å kjøre på og vinne resten av kampene, sa Bergsvand.

Omtrent det samme gjelder for Sandviken.