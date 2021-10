Medier: Solskjær leder trolig United mot Tottenham

NTB

Ole Gunnar Solskjær fredes som Manchester United-manager fram til lørdagens Premier League-duell mot Tottenham, ifølge flere internasjonale medier.

Spekulasjonene rundt Solskjær har vært mange etter søndagens pinlige 0-5-nederlag mot Liverpool hjemme på Old Trafford.

Flere hevder at nordmannens jobb er truet, men tirsdag rapporterer blant andre Reuters, Sky Sports og The Athletic at det er ventet at Solskjær fortsatt er i sjefsstolen når United gjester Tottenham til helgen.

Norske TV 2 siterer samtidig «en høytstående kilde i Manchester United» på at Solskjærs jobb er trygg per dags dato.

Det skal ha vært møtevirksomhet blant Uniteds klubbledere mandag kveld, men ingen i klubben har kommet med noen uttalelse rundt Solskjærs situasjon.