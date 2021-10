Klæbo om vektpress: – Bra det er åpenhet

NTB

Langrennsstjernen Johannes Høsflot Klæbo (25) synes det er bra at sakene om spiseforstyrrelser og vektpress kommer fram i lyset.

Klæbo tar seg tid til å snakke om temaet når han møter NTB i italienske Livigno.

Spiseforstyrrelser i idretten, spesielt innen langrenn, er blitt hyppig omtalt av blant annet Dagbladet og VG den siste tiden.

Det handler om saker fra 1980- og 1990-tallet, men også om dagens talenter som har hatt problemer.

– Problemstillingen er ikke nødvendigvis et problem som kun gjelder langrenn, men generelt toppidrett på en måte som er krevende. Jeg synes det er bra det er en åpenhet rundt det, og at det kommer opp. Det gjør at andre kan komme med sine historier, som kan være med på å gjøre at man kan lære litt av det, sier Klæbo til NTB.

– Det som har startet nå, er bra. Det er ingen tvil om at man i et lag eller uansett hvor man er, må ha en åpenhet hele veien, mener langrennsstjernen.