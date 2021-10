Windingstads lange vei tilbake mot toppen: – Du må tåle å være litt crazy

Rasmus Windingstad i forkant av Sölden-rennet sist søndag. Foto: Torstein Bøe / NTB. Les mer Lukk

NTB

Få har kjempet mer for å nå verdenseliten enn alpinisten Rasmus Windingstad (27) i de to siste årene, og ennå er det ikke over.