Skilegenden Oddvar Brå rystet over slankepress: – Helt vilt

Oddvar Brå (t.v.) sammen med Gjermund Eggen og Odd Martinsen (t.h.) intervjues før 15 kilometer klassisk langrenn for menn i Holmenkollen under ski-VM i Oslo i 2011. Foto: Kyrre Lien / NTB

Flere norske utøvere innen langrennssporten har slitt med spiseforstyrrelser og vektproblemer. For å gå raskere på ski ble aktive utøvere bedt om å slanke seg.

Ifølge en kartlegging blant kvinnelige utøvere på junior- og elitelandslag i langrenn i årene 1978 til 1986, oppgir 35 prosent at de i perioder slet med en spiseforstyrrelse i løpet av skikarrieren.

Det skriver Dagbladet, som har gjennomført undersøkelsen blant tidligere utøvere på kvinnesiden i norsk langrenn.

Mistet menstruasjonen



Blant juniorlandslagsløperne, som ikke kom gjennom nåløyet til landslaget, er tallene enda verre. Her svarer 67 prosent at de slet med en eller annen form for spiseforstyrrelse som aktive utøvere.

Hele syv av ti spurte opplyser at de har mistet menstruasjonen i løpet av skikarrieren.

En av de største navnene innen norsk skisport gjennom tidene, Oddvar Brå (70), hadde på følelsen av at noe var galt da han selv var aktiv på 1970- og 80- tallet, men at spørsmål om vekt var litt tabubelagt.

– At det ble sagt er jo helt vilt

Han reagerer derfor kraftig på de nye opplysningene om at en av de største talentene på kvinnesiden, tidligere norgesmester på juniorsiden, Sissel Bjerkenås, ble oppfordret til å gå ned i vekt. På det verste var hun nede i 36 kilo, og mistet all livslyst.

– Det er jo helt forferdelig. At det ble sagt er jo helt vilt, det er jo det. At det i min tid var noen trenere, uten å verken ha noe kunnskap eller ha tenkt seg godt om, som hadde noen kommentarer om vekt på jentesida, det er jeg ganske overbevist om, sier Brå til Dagbladet.

Avviser påstander om slankepress



Han forteller at han reagerte på at Bjerkenås gikk mye ned i vekt, og la samtidig merke til at de spiste ulik type mat.

Den norske landslagstreneren Dag Kaas avviser overfor avisen at det ble bevisst forsøkt å få de kvinnelige løperne til å slanke seg for å gå fortere i skisporet, men at de tilstrebet et sunt kosthold.

Dagbladet har det siste året satt søkelyset spise­forstyrrelser innen norsk langrenn og skiskyting i artikkelserien «En syk skinasjon».

– Det stilles ekstreme krav

I begynnelsen av oktober ble det kjent at regjerende OL-mester Maren Lundby ikke deltar i OL i Beijing. Hun oppgir vektproblemer som hovedårsak bak avgjørelsen.

– Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem, sa en tårefylt Lundby til NRK.

27-åringen gjorde det samtidig klart at hun ikke er villig til å slanke seg på en uforsvarlig måte for å kunne delta i de olympiske leker.

Hun har senere uttalt at hun ikke vet hvorfor hun gikk opp i vekt.