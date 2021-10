Neville trygler United om å unngå Conte

Gary Neville tror ikke klubben går for en kortsiktig løsning hvis Solskjær får sparken. Han viser til José Mourinhos turbulente tid på Old Trafford.

NTB

Snakket om erstattere for Ole Gunnar Solskjær i Manchester United går på høygir. Tidligere klubbkaptein Gary Neville håper det ikke blir Antonio Conte.

Solskjærs posisjon i United er hovedoppslag i England etter det brutale 0-5-tapet for erkerival Liverpool søndag. Gjestene scoret fire av målene i første omgang.

Spekulasjonene om Solskjærs framtid har svirret den siste tiden etter flere svake resultater, men de tok helt av etter ydmykelsen i egen storstue. Nå blir det lansert flere mulige kandidater til å ta over managerjobben.

– Han er ledig

Antonio Conte blir hyppig nevnt. Italieneren ledet Chelsea til Premier League-tittelen på første forsøk i 2016/17-sesongen, og han har også hatt stor suksess i Juventus og Inter. CV-en er imponerende, men Neville ber United-ledelsen unngå å velge Conte.

– Han er ledig, men jeg ville ikke ha hentet ham til Manchester United. Jeg synes ikke han passer inn. Vi har sett en trener som Louis van Gaal, med en spesifikk stil, feile her, sier Neville til Sky Sports.

Vanskelig

Conte er kjent for å være kravstor og til tider vrien å ha med å gjøre.

Neville tror ikke klubben går for en kortsiktig løsning hvis Solskjær får sparken. Han viser til José Mourinhos turbulente tid på Old Trafford.

– De går ikke for en «hitman» igjen som kommer inn for å gjøre en jobb i to år.

Ut sesongen?

Den tidligere United-backens spådom er at Solskjær blir satset på videre tross en elendig periode.

– De vil stå ved Ole ut sesongen, men dette er smertefullt. Han må vinne et trofé.

Manchester United er allerede hektet av med åtte poeng opp til tabelltopp Chelsea etter kun ni Premier League-runder.