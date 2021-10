Mourinho utvist da Roma tok sterkt poeng mot Napoli

NTB

José Mourinho ble utvist da Roma møtte Napoli i Serie A søndag. Det endte 0-0 i det som ble Napolis første poengtap for sesongen.

Det var før kampen knyttet spenning rundt hvorvidt Roma ville reise seg etter det forsmedelige 1-6-tapet mot Bodø/Glimt i conferenceligaen torsdag.

Napoli kom til kampen med åtte seire på åtte forsøk i Serie A, og det var dermed ingen enkel oppgave som ventet José Mourinho og co.

Mourinho fikk først en advarsel av dommeren halvveis i 1. omgang, og etter 81 minutter måtte han forlate benken da han fikk utdelt det røde kortet.

Utvist for applaus

Etter sluttsignalet fikk også Napoli-trener Luciano Spalletti rødt kort da dommeren mente seg utsatt for ironisk applaus. Spalletti bedyret at applausen var oppriktig, til ingen nytte.

Gianluca Mancini hadde en stor mulighet for Roma med ti minutter igjen, men headingen gikk like utenfor. Napoli hadde to stolpetreff og fikk en scoring annullert rett før slutt.

Mourinho kalte lørdag stortapet i Bodø for «et følelsesmessig arr» og sa at prestasjonen mot Napoli ikke ville kunne lege det. Uansett skaffet Roma seg et sterkt poeng mot serielederne, da stillingskrigen endte 0-0 og uavgjort.

Uavgjort storkamp

Napoli topper tabellen med samme poengsum som Milan, sju poeng foran Inter som måtte nøye seg med 1-1 mot Juventus i Derby d'Italia. Edin Dzeko så lenge ut til å bli matchvinner for Inter, men Paulo Dybala utlignet på straffe rett før slutt.

Roma er på fjerdeplass to poeng bak Inter, men ett foran Atalanta, Juventus og Fiorentina.

Dagens mann i italiensk fotball var ellers Giovanni Simeone, som scoret fire ganger da Hellas Verona slo Lazio 4-1.