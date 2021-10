Verstappen holdt unna for Hamilton og økte VM-ledelsen

NTB

Max Verstappen måtte kjempe hardt for å holde Lewis Hamilton bak seg i USAs Grand Prix, men seieren gjør at han økte til 12 poengs ledelse i VM-kampen.

Regjerende Formel 1-verdensmester Hamilton hadde friskere dekk på slutten av løpet og tok innpå for hver runde, men Verstappen greide å holde unna og kjørte i mål som vinner 1,333 sekund foran Hamilton.

– Vi tapte i starten, så vi måtte finne på noe. Vi valgte en aggressiv dekkstrategi. Jeg var ikke sikker på at det ville holde, men det var gøy de siste rundene. Jeg skled litt i svingene, men det gikk, sa Verstappen.

Hamilton gjorde sitt siste dekkbytte åtte runder senere enn Verstappen, noe som ga ham bedre dekk i sluttfasen. Hadde briten greid å ta seg forbi i sin Mercedes, ville han overtatt ledelsen i VM-sammendraget. I stedet kunne Red Bull-stallen juble for at Verstappen økte sin ledelse.

Hamilton hadde beste rundetid og fikk iallfall et bonuspoeng for det.

Gjennombrudd

– Jeg må gratulere Max, som gjorde en flott jobb. Jeg ga alt, men de (Red Bull) hadde overtaket denne helgen. En stor takk til laget mitt, og en særlig takk til publikum som er helt fantastiske. Jeg føler at dette var vårt gjennombrudd i USA. Jeg håper det blir flere løp her, sa Hamilton.

– Publikum var fantastiske, og jeg håper vi vil fortsette å komme hit mange ganger, samstemte Verstappen.

Det var rundt 140.000 tilskuere søndag. Det ble satt ny publikumsrekord for en løpshelg i Formel 1, med 400.000 gjennom hele helgen. Tidligere hadde Silverstone rekorden med 380.000.

Kamphaner

VM-leder Verstappen startet først etter lørdagens kvalifiseringsseier, men det var Hamilton som fikk den beste starten og gikk opp i tet tidlig. De to kamphanene presset hverandre, og begge var til tider utenfor banegrensene de første svingene.

Etter noen runder hadde posisjonene satt seg mer, men Verstappen jaget stadig Hamilton i fronten av feltet.

Kun ti runder inn i løpet gikk Verstappen inn for å bytte dekk. Det lønte seg umiddelbart for nederlenderen som satte nye, raske tider kort tid etter depotstoppet. Noen runder etter byttet også Hamilton dekk, og da gikk Verstappen opp i ledelsen.

God dag

Etter 30 runder gikk Verstappen igjen inn for å bytte dekk grunnet den varme asfalten. Igjen ventet Hamilton en tid før han gikk inn for sitt andre depotstopp. En stund så det ut til at han skulle vinne på å ha best dekk mot slutten, men slik gikk det ikke.

Verstappens lagkamerat Sergio Pérez tok tredjeplassen på en god dag for Red Bull. Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren) og Valtteri Bottas (Mercedes) fulgte nærmest.

Det er fem VM-runder igjen, og tittelkampen vil trolig være spennende en god stund til. Kanskje faller avgjørelsen først i Abu Dhabi 12. desember.