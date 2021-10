Solskjær ydmyket i storkampen: Liverpool nedsablet United 5-0

Diogo Jota jubler etter at Mohamed Salah legger på 3-0 for Liverpool mot Manchester United. Foto: Rui Vieira / AP / NTB

Ole Gunnar Solskjær er i kjempetrøbbel som Manchester United-manager. Søndag så han fortvilet erkerivalen Liverpool vinne 5-0 på Old Trafford.

Kristiansunderen har kommet seg gjennom tunge United-perioder før, men nå kan tilliten til Solskjær være på bristepunktet. Laget har vist svakheter helt siden sesongstarten, og mot Liverpool var det umulig å kamuflere problemene.

Allerede fra start rotet United seg helt bort. Kun fem minutter var gått da Naby Keita gjorde 1-0 alene med keeper David de Gea. Liverpool utnyttet at vertene sto ukritisk høyt i banen og hadde store avstander i backfireren.

Grusomt forsvarsspill var det også på 0-2 åtte minutter senere. Denne gangen skled Diogo Jota inn en scoring etter kluss mellom Harry Maguire og Luke Shaw. United-duoen har vist klar formdupp i det siste, og mot Liverpool skulle det koste dyrt.

Historisk dårlig

Mot slutten av omgangen fikk Manchester United enda flere slag i ansiktet. Mohamed Salah økte til 3-0 fra åtte meter, og samme mann gjorde Liverpools fjerde for kvelden rett før pause. Igjen var det rot defensivt hos hjemmelaget.

Ole Gunnar Solskjær hadde mildt sagt en tøff dag på jobben søndag. Les mer Lukk

For første gang i Premier League-historien lå United under med fire mål etter første omgang.

– Baklengsmål og baklengsrør gikk hånd i hånd. Det er noe av det rareste og mest katastrofale jeg har sett av et hjemmelag noen gang, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Hattricket fullbyrdet Salah fem minutter etter hvilen. Egypteren tuppet inn 5-0 i lengste hjørne over de Gea. Målet kom etter at innbytter Paul Pogba kjælte for lenge med ballen og mistet den på midtbanen.

Pogba-utvisning

Det skulle bare være starten på et elendig innhopp fra franskmannen. Ti minutter senere ble Pogba utvist for en hodeløs takling på Keita på en United-corner. Det røde kortet kom fram etter en titt på VAR-skjermen.

Med ti mann valgte Solskjær umiddelbart å ta av Marcus Rashford og Bruno Fernandes. Inn kom Edinson Cavani og Diogo Dalot.

Manchester United har nå gått fire strake seriekamper uten seier. Sist helg ble det 2-4-tap borte mot Leicester. Solskjær menn ligger helt nede på 7.-plass med 14 poeng etter ni runder. Det skiller åtte poeng opp til tabelltopp Chelsea.

Liverpool er ett poeng bak tetplassen.