Newcastle snur om bruk av arabiske klær på tribunene

Newcastle-supportere poserer for fotografene utenfor stadion før kampen mot Tottenham nylig. Foto: Jon Super / AP / NTB

NTB

Newcastle oppfordret tidligere i uken fansen til ikke å møte opp til kamp i tradisjonelle arabiske klær. Noen dager senere gjør den nyrike klubben helomvending.

Onsdag la Newcastle ut en melding rettet til egne tilhengere. Der ba Premier League-klubben dem pent om å unngå bruk av Midtøsten-inspirerte klær og hodeplagg.

Etter lørdagens 1-1-kamp mot Crystal Palace kom det kontrabeskjed fra den nye ledelsen på St. James' Park.

«Dem som vil støtte klubben med å ikle seg kulturinspirerte klær, skal føle at de står fritt til å gjøre det», skriver Newcastle.

Klubben understreker igjen at de nye eierne ikke blir fornærmet av fansens bekledning. Mot Tottenham sist helg var det flere supportere som hadde på seg plagg som lignet på blant annet kefije og agal (hodetørkle og hodering).

Grunnen til at Newcastle i utgangspunktet ba fansen droppe arabiske klær, var at de mente påkledningen kunne være «kulturelt upassende og fornærmende for andre».

Den saudiarabiske PIF-gruppen, som har sikret seg 80 prosent av aksjene i Newcastle, er et offentlig investeringsfond som kontrolleres av kronprins Mohammed bin Salman.