Bullen med kraftsalve mot bryteforbundet

Bryter Grace Bullen avbildet under bryte-VM på Jordal Amfi i Oslo.

NTB

Bryterne Grace Bullen og Ramona Eriksen kritiserer bryteforbundet for vilkårene kvinnene på landslaget får i forhold til mennene. Bullen sier hun har mye sinne.

Årets sesong med både OL og et VM på hjemmebane i Oslo har vært viktig for bryterne. Men landslagskvinnene føler ikke de har fått vilkårene de fortjener. De har ikke hatt landslagstrener siden mai, det har vært tungt økonomisk og nå har fire på landslaget trukket seg.

Bullen står igjen som den eneste landslagsutøveren.

– Jeg sitter inne med mye sinne. Det er mye som foregår med tanke på likestilling og mulighetene vi får som kvinne på landslaget. Jeg vet vi hadde fått flere brytere om vi hadde hatt faste rammer og bedre struktur enn det vi har, sier Bullen til NRK.

Ramona Eriksen har valgt å stå utenfor landslaget. Hun sier hun ikke har råd til å betale de 25.000 hun måtte ha gjort for å stå på landslaget. Brytekvinnene har måttet få oppfølging fra egne klubber for å få et opplegg fram mot VM på hjemmebane, som var tidligere i oktober. Det har vært demotiverende, sier Eriksen.

Generalsekretær Morten Sandnæs i bryteforbundet sier til NRK at de ikke kjenner seg igjen i deler av kritikken, men erkjenner at det er forbedringspotensial.