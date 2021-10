Zuccarello & co. vant på overtid

NTB

Mats Zuccarello og Minnesota Wild vant lørdagens NHL-kamp mot Anaheim Ducks da det gjensto kun sekunder av overtidsperioden.

Ryan Hartman scoret da det gjensto 12,1 sekunder av overtiden. Dermed sikret Minnesota Wild seg den fjerde seieren på rad. Det er første gang siden 2008-2009-sesongen at laget har vunnet fire kamper på rad.

Sluttstillingen endte på 4–3. Zuccarello fikk ingen mål, men han fikk fatt i pucken, svingte kølla og fôret Hartman med pucken, som så satte den i mål.

Foruten Hartman, var det Brandon Duhaime, Jared Spurgeon og Jon Merrill som scoret for Minnesota.

I begge de to siste kampene har Minnesota Wild vunnet på overtid. Tirsdag scoret Zuccarello sine første mål for sesongen. Med to mål og to målgivende bidro han da sterkt til en dramatisk seier for Minnesota Wild på hjemmebane mot Winnipeg Jets.