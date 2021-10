Erling Braut Haaland kan være ute lenger enn antatt: – En omfattende skade

Erling Braut Haaland må belage seg på et nytt skadeavbrekk. Foto: Peter Dejong / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Erling Braut Haalands hoftetrøbbel kan sette ham ut av spill i mer enn fire uker. I Borussia Dortmund er det frykt for at storscoreren er ferdigspilt for i år.