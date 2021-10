Solskjær: Fernandes usikker før storkampen

NTB

Manchester Uniteds stjernespiller Bruno Fernandes er usikker før Premier League-stormøtet med Liverpool søndag, bekrefter Ole Gunnar Solskjær.

Uniteds norske manager nevnte Fernandes, Fred og Marcus Rashford som usikre før Liverpool-kampen.

– Jeg håper jeg kan ta ut et lag der alle spillerne er klare. Det kan hende jeg er uten to-tre spillere. Bruno kan være en av dem. Han gjør alt han kan for å bli klar, sier Solskjær.

Noen timer tidligere hadde avisen The Sun meldt at Fernandes var et usikkert kort til det som blir en svært viktig kamp for United.

Portugiseren skal ha pådratt seg en smell mot slutten av mesterligamøtet med Atalanta onsdag. Torsdag skal angivelig problemene ha forverret seg.

United vant kampen mot Atalanta 3-2 etter en formidabel snuoperasjon. 0-2 ble til 3-2-seier. Cristiano Ronaldo ble matchvinner på tampen.

Solskjærs mannskap har ikke vunnet ligaen siden midt i forrige måned og trenger sårt en seier. To tap og én uavgjort har det blitt på de tre siste kampene.

Liverpool er tabelltoer, poenget bak serieleder Chelsea.