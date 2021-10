Skipresident Erik Røste: – Har en jobb med å gjenreise tilliten

Skipresident Erik Røste er glad for å ha funnet en løsning med Clas Brede Bråthen. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Arbeidstvisten mellom Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund er lagt bort. Framover skal skitoppenes håndtering av saken evalueres.

Det lovet skipresident Erik Røste da enigheten med Bråthen ble presentert torsdag. Etter en konfliktfylt prosess landet partene på en løsning som innebærer at hoppsjefen går over i en ny rolle.

– Andre enn meg skal evaluere dette. Det har vært en vanskelig sak for alle involverte, ansatte og hele Ski-Norge. Vi har en jobb med å gjenreise tilliten, erkjenner Røste overfor NTB.

Skimiljøet har vært kritiske til NSF-ledelsens håndtering av konflikten med Bråthen. Så sent som onsdag uttrykket Buskerud skikrets mistillit til skistyret og krevde ekstraordinært forbundsting.

Røste svarer slik på spørsmål om et økende press til slutt spilte en sentral rolle:

– En sak som får så mye negativ oppmerksomhet som denne, er ikke bra for noen organisasjoner. Nettopp derfor er jeg glad for at vi har en løsning, kan se framover og starte på veien tilbake til normalen.

Bråthen fratrer stillingen som hoppsjef for å bli landslagssjef. Han beholder mange av sine sportslige oppgaver, men skal ikke lenger holde i det administrative.

– Dette er en avtale vi ganske raskt ble enige om etter at vi satte oss ned (i forhandlinger). For oss har det vært viktig at den nye stillingen som sportssjef skal lyses ut, understreker Røste.