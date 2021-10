Hoppkonflikten: Bråthens drøftelsesmøte avblåst

NTB

Torsdagens møte mellom hoppsjef Clas Brede Bråthen og Norges Skiforbund blir ikke noe av. Det er ikke nødvendig, sier Bråthens advokat.

Det opplyser Bråthens advokat Marit Håvemoen til NTB. Etter sist ukes drøftelsesmøte var partene enige om et nytt møte torsdag for at Bråthen skulle få gi kommentarer til diverse dokumenter som ble oversendt fra Norges Skiforbunds (NSF) advokater etter møtet.

– Det er meldt tilbake til NSFs advokater at det ikke er nødvendig med et slikt møte, men at Bråthen vil inngi skriftlige kommentarer i løpet av uken, skriver Håvemoen i en SMS til NTB.

Håvemoen opplyser også at det er gitt beskjed at «Bråthen gjerne stiller i et møte senere hvis NSF ønsker det etter å ha gjennomgått den skriftlige tilbakemeldingen».