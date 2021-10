Chelsea-sjefen om Haaland: – La oss se hva som skjer de neste ukene

NTB

Chelsea-manager Thomas Tuchel avviser ikke tanken om at Erling Braut Haaland kan bli del av en drømme-spissduo med Romelu Lukaku i London-klubben.

Tuchel snakker om den norske superspissen i et ferskt intervju med tyske Sports Bild onsdag. Intervjuet er gjengitt av blant andre det tyske nyhetsbyrået DPA.

– Vi kan gjerne snakke om det, sier Tuchel om Haaland.

Chelsea har vært satt i forbindelse med et kjøp av Borussia Dortmunds norske måljeger i lang tid. Tuchel innrømmer at nordmannen har vært et samtaleemne i klubblokalene på Stamford Bridge.

– Vi har snakket om Erling Haaland noen ganger, inkludert under overgangsvinduet. Men da virket det urealistisk og ikke gjennomførbart i det hele tatt, sier Tuchel om en mulig overgang.

Chelsea-sjefen legger samtidig til at Haaland snakkes om «regelmessig, selvsagt, fordi han er en fantastisk spiller og forgrunnsfiguren i Dortmund».

Ifølge Tuchel har samtidig jakten på nordmannen aldri vært «virkelig seriøs» så langt.

– Men la oss se hva som skjer de neste ukene, fortsetter han.

Tuchel ble hentet til Chelsea forrige sesong og leverte umiddelbart strålende resultater. Champions League-trofeet endte da i London.