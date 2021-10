Nossums sekstett gjør det motsatte av Klæbo

Martin Løwstrøm Nyenget, Simen Hegstad Krüger, Harald Østberg Amundsen, Hans Christer Holund, Emil Iversen, og Sjur Røthe under en treningsøkt på rulleski med langrenn menn elite allround ved Sognsvann i Oslo mandag morgen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB.

NTB

Der sprinteren Johannes Høsflot Klæbo tyner ut det maksimale i tynn luft, velger allrounderne til Eirik Myhr Nossum en annen vei fram mot OL i Beijing.

Klæbo dro til en tre uker lang høydesamling i italienske Livigno sist uke. Han har mest tro på at det er veien å gå foran mesterskapet i Kina i februar. Klæbo er lengst i høyden av alle som har valgt den løsningen.

Allrounderne til landslagstrener Nossum tenker annerledes. De har i økende grad valgt å trene i lavlandet hjemme i Norge i den siste perioden fram mot åpningsdagene på Beitostølen i november.

Det gjør de også denne gangen.

Kun Simen Hegstad Krüger av de seks skarpeste norske allrounderne vurderte å gjøre som Klæbo.

– Jeg vurderte lenge hva jeg skulle gjøre og hadde tilbud om å bli med sprinterne. Jeg hadde dratt til høyden om jeg mente at jeg ville gått fortere i OL. Men jeg er komfortabel med høyden vi skal gå på, og vi får en god akklimatiseringsperiode i forkant av mesterskapet, sier Krüger til NTB.

Lyn-løperen er en av dem som har prestert godt i høyden tidligere, og som også har gått fort i sesongstarten etter å ha vært i høyden.

– Simen var i tenkeboksen lenge. Han har respondert bra i sesongstarten etter å ha vært i høyden tidligere, men han har også en genetikk som gjør at han presterer likt selv om han er på Operataket eller i høyden. Det er ikke slik at jeg ikke har troen på høyden, men skal du få det til i høyden, er det en del ting som må klaffe, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NTB.

Faktorer

Nossums allroundere peker på trygghet som den aller viktigste årsaken til at de velger bort høydetreningen foran sesongstarten. De mener det er godt nok med tanke på høyde-OL i Beijing at de får en skikkelig akklimatiseringsperiode i forkant av mesterskapene, i perioden etter Tour de Ski og starten av OL.

– Dette hadde vært enkelt om du hadde hatt den absolutte sannhet for absolutt alle. Det eneste du kan gjøre er å samle den informasjonen du har om de utøverne du har, sier Nossum.

Han påpeker at de har hatt lange og gode diskusjoner rundt eventuell høydetrening foran mesterskapsdagene i Beijing.

– Vi har landet på en ganske lik inngang til sesongen som vi har i de siste årene. Det har gått veldig bra i de siste årene, samtidig som forutsetningene denne gangen er annerledes siden OL går i høyden. Vi legger inn det jeg vil kalle for en god akklimatiseringsperiode i forkant av OL, det er det desidert viktigste, sier Nossum.

Trygg

Denne diskusjonen er ikke ny. Emil Iversen har vært med på den mange ganger før. Da gjorde også han det samme som blant annet Johannes Høsflot Klæbo og Therese Johaug gjør akkurat nå i disse dager.

– Det er ikke noe annerledes enn i de siste sesongene. Vi har seks løpere på laget der mange er godt oppe i årene, og der mange av oss både har vært i høyden og ikke i høyden på denne tiden. Vi har landet på det er best å ikke være i høyden med tanke på resultatene i starten av sesongen, og så skal vi være mye i høyden før OL, sier Iversen.

Dårlig vær, risiko for koronasmitte og matforgiftning er andre faktorer som taler mot et opphold i høyden, oppgir flere av utøverne.

Sjur Røthe vil ikke ta noen sjanser denne gangen.

– For egen del klarte jeg ikke å prestere så bra i starten av sesongen som jeg hadde lyst til da jeg drev med høydetrening på denne tiden. Nå har jeg snudd på det. Jeg føler at dette er tryggest med tanke på kvalifiseringsrennene, og så føler jeg at akklimatiseringen i forkant av mesterskapet i Beijing er det viktigste.

Veteranen fra Voss sier at forskning har vist at det er høydeoppholdet i forkant av OL som er det viktigste.

– Det er gjennomtenkt at vi ikke drar til høyden nå. Ett år hadde jeg i underkant av 100 døgn i høyden uten å prestere noe særlig i sesongen, sier Røthe.