Zuccarello herjet med fire målpoeng i høydramatisk NHL-oppgjør

Mats Zuccarello i et arkivfoto fra 2019. Foto: Pontus Höök / NTB Les mer Lukk

NTB

Mats Zuccarello scoret sine første mål for sesongen tirsdag. Med to mål og to målgivende bidro han sterkt til en dramatisk seier for Minnesota Wild.