Inter stoppet Sheriff – Real Madrid vant stort borte

NTB

Inter slo sensasjonslaget Sheriff Tiraspol 3-1, mens Real Madrid herjet og vant 5-0 borte over Sjakhtar Donetsk i mesterligaens gruppe D.

Sheriff hadde tatt føringen i gruppe D med storlagene Real Madrid og Inter etter seier i sine to første kamper. Laget slo mektige Real med 2-1 i Madrid sist, men tirsdag ble det tap mot et Inter som ikke hadde scoret i sine to første mesterligakamper.

– Sheriff kom hit på entusiasmens vinger, men vi spilte fremragende og skapte masse sjanser. Det var en glede å se lagets prestasjon i dag, sa Inter-trener Simone Inzaghi.

– Det var nødvendig å vinne i dag, og kampen var som en finale, sa Stefan de Vrij, som scoret det siste målet.

Ledermålet kom etter 34 minutter da Edin Dzeko fikk stå alene inne i feltet og banket ballen i krysset etter en corner.

Fortsatt på topp

Sheriff og Sébastien Thill viste hvorfor de må regnes med. Sju minutter etter sidebytte fikk de frispark i god posisjon. Thill skrudde ballen utakbart utenfor Samir Handanovics rekkevidde. Thill sto også for vinnermålet mot Real Madrid på Santiago Bernabeau.

Lykken varte derimot ikke lenge denne gangen for laget fra Moldova. Dzeko kombinerte flott med Arturo Vidal, og chileneren med hanekammen sendte hjemmelaget i ledelsen etter 58 minutter. Ni minutter senere sto nederlandske de Vrij inne i feltet etter en corner og banket inn 3-1.

Tross tapet topper Sheriff fortsatt tabellen, nå med like mange poeng som Real Madrid og to foran Inter.

Dobbel Vinicius

Donetsk-kaptein Sergej Kryvtsov sendte ballen i eget nett hardt presset av Karim Benzema da Real Madrid tok ledelsen 1-0 etter 37 minutter i Kiev.

Seks minutter etter pausen sendte Vinicius Junior det spanske storlaget foran med 2-0 på pasning fra Luka Modric. Vinicius var framme fem minutter senere og økte til 3-0, denne gang etter et fantastisk dribleraid.

– Jeg prøver meg alltid på slike dribleserier, og det lykkes ofte, men det kan være vanskelig å få til i store kamper, sa Vinicius Junior.

Han ble kampens store spiller med sine to mål og ene målgivende pasning. Han var mannen bak Rodrygos 4-0-mål etter 65 minutter. Benzema økte til 5-0 på overtid.