Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund utklasset i Amsterdam

NTB

Erling Braut Haaland kom ikke nærmere enn et skudd i tverrliggeren da Borussia Dortmund ble utklasset i mesterligaen. Ajax vant fullt fortjent 4-0.

Haaland fikk smake på litt av stemningen som venter Norge i den avgjørende VM-kvalifiseringskampen i Rotterdam i november, og på kvaliteten hos motstanderlaget. Ajax imponerte stort hjemme i Amsterdam og skaffet seg et klart overtak i kampen om gruppeseier.

Et klønete selvmål av Marco Reus på et frispark ga Ajax ledelsen. Veteranen Daley Blind, det brasilianske stjerneskuddet Antony og turneringens toppscorer Sébastien Haller økte den, og Ajax kunne hatt enda flere mål etter å ha torturert Dortmund-forsvaret.

Haaland fikk lite å jobbe med på topp. Han fikk gjestenes første sjanse på overtid i den første omgangen, da det allerede sto 2-0. Framspilt av Donyell Malen var han sterk i duellen med Jurriën Timber, men skuddet gikk rett på keeper Remko Pasveer.

Nærmere var han i det 48. minutt, da han startet perfekt på en bakromsball fra Mats Hummels og avsluttet fra 16 meter. Pasveer greide så vidt å slå ballen i tverrliggeren.

I stedet for redusering og ny spenning ble kampen punktert i det 57. minutt, da Antony skrudde ballen i hjørnet til 3-0.

Dortmund innledet brukbart i kampen mellom to lag uten poengtap i høstens mesterliga, men Ajax koblet grepet allerede før det var spilt ti minutter.

Hummels kastet seg inn og blokkerte da Antony fikk ballen helt alene foran mål i det 9. minutt, og Gregor Kobel svarte med en god redning da Blind rett etter gjorde et par dragninger og fyrte løs.

Slutt på flaksen

Så var det slutt på flaksen for Dortmund. Hummels felte Antony rett utenfor 16-meteren, og Dusan Tadic slo frispark fra høyre. Ved nærmeste stolpe prøvde en upresset Reus å stusse unna, men han stusset i stedet ballen inn i lengste hjørne.

I det 25. minutt leverte Dortmund flere dårlige klareringer etter et innkast. Hummels sto for den svakeste, og Sebastién Haller dyttet ballen til siden for Blind, som skjøt med utsiden av venstrefoten så ballen skrudde bort fra keeper og gikk stolpe-inn.

Steven Berghuis, Haller og Ryan Gravenberch hadde store sjanser til å øke ytterligere før pause, og kanskje burde Ajax fått straffe da Manuel Akanji kom feil inn i en duell med Haller.

Haller, med fem mål på de to første mesterligakampene, vant duellen med forrige sesongs CL-målkonge Haaland. Haller var nest sist på Antonys 3-0-mål i det 57. minutt og nikket selv inn 4-0 i det 72. minutt på innlegg fra Blind.

Haaland fikk en tredje stor sjanse midtveis i 2. omgang, da han lekkert vendte bort Timber, men Pasveer sto i veien for skuddet.

Coates herjet

Sporting Lisboas midtstopper og kaptein Sebastián Coates avgjorde bortekampen mot Besiktas i samme gruppe da han scoret to mål og skaffet et straffespark, alt på cornere.

Coates nikket inn lagets to første mål i 4-1-seieren på nesten identiske cornertrekk. Uruguayaneren var nær ved å fullføre et sjeldent hattrick på et nytt hjørnespark, men det ble i stedet straffespark fordi VAR-gjennomgang avdekket at hodestøtet traff hånden til Domagoj Vida.

Begge lag jaget sine første mesterligapoeng i gruppa som har vært dominert av Ajax og Borussia Dortmund, og Besiktas ble felt av sårbarhet på defensiv dødball. Da hjalp det lite at også hjemmelaget scoret på et hjørnespark.

Rett før slutt satte Paulinho punktum da han skrudde ballen i hjørnet og gjorde opp for to treff i metallet tidligere i den andre omgangen. Sportings største borteseier i mesterligaen meldte laget på igjen i kampen om avansement.