VG: Politiet vil henlegge overgrepssak fra Branns skandalefest

NTB

Politiet innstiller på å henlegge saken mot mannen som ble siktet for overgrep etter nachspielet på Brann stadion tidligere i høst, erfarer VG.

Det melder avisen mandag kveld. Politiet går for henleggelse på grunn av bevisets stilling. Det er statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane som tar den endelige avgjørelsen, og den er ventet senere i uken.

Spilleren har gjennom sin forsvarer John Christian Elden hele tiden nektet straffskyld. Det har ikke lyktes NTB å få tak i Elden, men til VG sier han at politiet innstiller på å henlegge saken. Den informasjonen fikk han fra statsadvokaten for noen uker siden.

Politiadvokat Lillian Kleppe vil ikke bekrefte anbefalingen som er gitt til de påtaleansvarlige.

– Saken ble oversendt til statsadvokatembetet for avgjørelse for noen uker siden. Politiet vil ikke gi noen kommentar knyttet til hvilken innstilling som er gitt, sier Kleppe til VG.

Spilleren ble siktet for voldtekt etter det mye omtalte nachspielet på Brann stadion i august.

– Personen som er under etterforskning, har fått status som siktet. Siktelsen gjelder overtredelse av straffeloven §291, sa Kleppe til NTB da siktelsen ble kjent.

Nå kan det gå mot henleggelse av saken. Statsadvokaten kan følge politiets innstilling eller begjære ytterligere etterforskning.

En annen spiller fikk status som siktet for en voldshendelse på det samme nachspielet. Den saken endte med et forelegg på 10.000 kroner, og mannen vedtok den. Han erkjente ikke straffskyld, men gikk med på å betale for å bli ferdig med saken.

Skandalefesten på Brann stadion førte til at totalt tre spillere forlot Brann, mens de øvrige deltakerne fikk en kraftig, skriftlig advarsel av klubben.