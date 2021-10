Marit Bjørgen og Fred Børre Lundberg: Slik møttes de

I den nye boken om Marit Bjørgen (41) kommer det frem hvordan den tidligere langrennsdronningen og samboeren Fred Børre Lundberg (51) ble kjærester.

I 2005 ble det kjent at Marit Bjørgen og den tidligere kombinertstjernen Fred Børre Lundberg var blitt et par.

Siden har de to fått sønnene Marius (5) og Ola (2).

Tirsdag kom biografien «Vinnerhjerte: Historien om Marit Bjørgen». Boken er skrevet av NRK-journalist Ingerid Stenvold.

Frem til VM i tyske Oberstdorf i 2005, var Bjørgen så å si uslåelig i sprint. På distanserenn var ikke triumfene mange, men etter VM-gullet på tremila i 2005 ble Marit Bjørgen erklært som en komplett langrennsløper.

«Denne kvelden skulle forandre livet for dem begge»

Etter mesterskapet ble det en skikkelig fest, og det var her Marit Bjørgen møtte Fred Børre Lundberg for første gang, ifølge boken.

«Utpå kvelden kom hun i snakk med Fred Børre. Praten gikk lett, etter hvert dansen også, og da middagen gikk mot slutten, var de enige om at de hadde det altfor trivelig til å ta kvelden. Hun inviterte ham med seg tilbake til utøverhotellet. Der fortsatte de festen i en bassengbar sammen med flere andre fra den norske delegasjonen. Alt var glede», heter det i boken.

Marit Bjørgen og Fred Børre Lundberg sammen på Slottet i 2010. Les mer Lukk

På dette tidspunktet hadde Bjørgen og Lundberg kjærester på hver sin kant.

«Og selv om akkurat denne kvelden skulle forandre livet for dem begge, skulle alt gjøres ordentlig. De måtte hjem og rydde veien», skriver Stenvold.

Marit Bjørgen var på denne tiden sammen med en fire år eldre mann som kom fra nabobygda. De to hadde vært sammen i fem år, men ifølge boken hadde Bjørgen kjent på over tid at forholdet ikke var framtiden for henne.

«De hadde det fint, men hadde også glidd fra hverandre, og hun var klar for å gå videre. Møtet med Fred Børre var ikke årsaken, men det ble en katalysator», heter det i boken.

Avslørt av VG

Faksimile fra VG 15. august 2005. Bjørgen og Lundberg øverst til venstre. Les mer Lukk

I august 2005 dro Bjørgen og Lundberg sammen på en fotballkamp på Ullevaal stadion. Her ble de observert kyssende av en VG-fotograf, og dagen etter publiserte avisen saken om at Idretts-Norge hadde fått et nytt par.

Men ifølge boken ga Bjørgen motstand før avisen lagde saken. For familien hjemme på Rognes hadde foreløpig ikke fått vite om romansen med Lundberg.

«Marit fikk en klump i magen. Dette var hun ikke klar for. Og det sa hun også tydelig ifra om. Hun ble irritert, men det var nesten like mye på seg selv som på journalisten, for det gikk med ett opp for henne at hun hadde skjøvet flere viktige ting foran seg de siste ukene og månedene», skriver Stenvold i boken.