Ingen løsning i hoppkonflikten – partene møtes igjen neste uke

NTB

Det ble ingen løsning på konflikten mellom Clas Brede Bråthen og Norges skiforbund i torsdagens drøftelsesmøte. Partene møtes igjen om en uke.

Det sa hoppernes sportssjef etter møtet der skiforbundet la fram sin begrunnelse for at de vurderer å si ham opp.

– De la fram det de mener er sitt grunnlag for et drøftelsesmøte, og jeg la fram min opplevelse av det samme, men også min versjon av en ganske lang karriere som sportssjef, sa Bråthen, som ikke ønsket å gå inn på hva som konkret ble sagt.

– Det er ingen tvil om at et slikt møte er ekstremt krevende, men jeg fikk legge fram hele min historie uten å bli avbrutt en eneste gang. Det føltes bra for meg endelig å kunne legge fram en versjon som i mitt hode er 100 prosent korrekt slik jeg opplever den, sa han.

Han mente at motpartens versjon ble formidlet på en ryddig måte.

– Konklusjonen er ikke kommet, og vi har avtalt et nytt møte neste torsdag.