Moi matchvinner med to mål mot Montenegro – Norge ett skritt nærmere VM

Mohamed Elyounoussi jubler etter å ha scoret 1-0-målet i VM-kvalifiseringskampen mot Montenegro. Foto: Annika Byrde / NTB Les mer Lukk

NTB

Et nytt dødballmål, denne gang stupt inn av Mohamed Elyounoussi, banet vei for norsk 2-0-seier over Montenegro og styrket drømmen om VM-spill.