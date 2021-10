Tyskland kvalifiserte seg til VM som første nasjon

NTB

Tyskland vant sikkert 4-0 borte mot Nord-Makedonia mandag. Med seieren er fotballstormakten klar for neste års VM-sluttspill i Qatar.

Hansi Flick så sin perfekte rekke som tysk landslagssjef fortsette i Skopje. Han har ledet «Die Mannschaft» i fire kamper etter at han i sommer erstattet Joachim Löw.

Chelsea-duoen Kai Havertz og Timo Werner var helt sentrale i mandagens seier. Havertz gjorde oppgjørets første mål fem minutter etter hvilen, mens kritiserte Werner la på to kjappe scoringer mellom det 70. og 73. minutt.

Mot slutten kom også Bayern Münchens stortalent Jamal Musiala i målprotokollen. Med trepoengeren revansjerte Tyskland flausetapet hjemme mot Nord-Makedonia fra i mars.

Tyskland er første lag foruten vertsnasjonen Qatar som har sikret seg billett til VM på tampen av 2022. Med to kamper igjen topper de med 21 poeng mot gruppetoer Romanias 13. Tyskerne har aldri sviktet i en VM-kvalifisering og skal for 20. gang til et sluttspill for å kjempe om å bli verdensmester.