Maren Lundby fikk melding av Emil Iversen

Maren Lundby (27) forteller at hun har fått en personlig beklagelse fra Emil Iversen.

– Jeg fikk en melding av Emil, så det var veldig hyggelig. Jeg vet at han ikke mente det på den måten. Jeg vet at han sender noen stikk her og der iblant. Da jeg leste det som kom fra ham, så lo jeg med en gang, for dette er ikke seriøst, sier Maren Lundby til Dagbladet.

Denne høsten er en av verdens beste kvinnelige skihoppere med i «Skal vi danse» på TV 2.

Da deltakelsen ble kjent tidligere i høst, uttalte langrennsløper Emil Iversen følgende:

– Hun er veldig politiker og skal ha litt mer premiepenger, og det er veldig bra. Men å kombinere det med å være realitydeltaker hele høsten er for meg veldig uprofesjonelt. Det hadde jeg aldri fått godkjent av min trener, sa Iversen til NRK.

Torsdag fortalte Lundby at hun står over den kommende OL-sesongen som følge av vektproblematikk.

Fredag beklaget Iversen uttalelsen sin, og nå har han altså sendt en personlig beklagelse til Lundby.

På spørsmål fra Dagbladet om hva det stod i meldingen, svarer hoppstjernen:

– Han beklaget seg. Jeg husker ikke helt, det var mye forskjellig. Han skrev at jeg burde være stolt av meg selv og beundret meg for det jeg gjorde. Det var veldig hyggelig, sier Lundby.

Lørdag kveld gikk hun videre i «Skal vi danse».