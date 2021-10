Tung Hovland-runde i Las Vegas

Viktor Hovland hadde en tung lørdag på golfbanen i Las Vegas. Bildet er tatt under Ryder Cup i september. Foto: Jeff Roberson / AP / NTB

NTB

Viktor Hovland gikk 3. runde av PGA-turneringen i Las Vegas på to slag over par og faller brutalt på resultatlista før avslutningsdagen.

Nordmannen startet lørdagen solid med to birdier i løpet av de fire første hullene, men så snudde det for Hovland. Han måtte tåle en bogey på neste hull, og deretter ble det ytterligere én birdie og to bogeyer på første halvdel av runden. Da lå han på par totalt.

En ny bogey på hull 11 og en dobbeltbogey på 13. hull gjorde vondt til verre for golfstjernen. Han berget seg noe inn med en birdie på 15. hull, men leverte totalt sett en skuffende runde.

Etter tre runder ligger Hovland på seks slag under par. Det er ti slag bak den foreløpige lederen av turneringen, amerikaneren Sam Burns. Hovland er i skrivende stund på delt 54.-plass.

Mange spillere har ennå ikke fullført tredje runde.