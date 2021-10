Lionel Messi: – Må innrømme at jeg føler meg litt fortapt

Lionel Messi under kampen mot Rennes og Birger Meling. Foto: Jeremias Gonzales / AP / NTB

NTB

Lionel Messi sier han fortsatt føler seg litt fortapt i en ny by etter overgangen til Paris Saint-Germain, men angrer ikke.

I et intervju med France Football sier Messi at Angel di Maria, Neymar og Kylian Mbappé, som snakker spansk, har hjulpet ham å finne seg til rette.

– Jeg gjorde ikke en tabbe, slår Messi fast om overgangen til PSG.

Foreløpig er det ikke blitt mange målpoeng for den argentinske stjernen.

– Jeg må innrømme at jeg fortsatt føler meg litt fortapt. Jeg må lære byen å kjenne for å komme meg rundt lettere. Jeg hadde mine vaner i Barcelona, jeg kjente hvert område og dro ofte på de samme plassene, sier Messi.

Han er igjen blant de nominerte til å vinne Gullballen. Den vant han seks ganger som Barcelona-spiller. Messi sier han aldri trodde han ville forlate Barcelona i sommer.

– Jeg trodde alt var klart og at bare underskriften min manglet. Det var klart for meg og familien at jeg ville avslutte karrieren i Barcelona, sier Messi.