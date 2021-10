Maren Lundby om støtten: – Overveldende

Maren Lundby åpner opp om god støtte etter at beskjeden om at hun dropper årets sesong kom torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

I et intervju med VG sier Maren Lundby at støtten har vært overveldende etter at det torsdag ble klart at hun dropper årets sesong, og dermed også OL i februar.