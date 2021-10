Tiril Eckhoff ut mot Emil Iversen

Da Maren Lundbys deltakelse i «Skal vi danse» ble kjent, kalte langrennsprofilen Emil Iversen det for «uprofesjonelt». Skiskytter Tiril Eckhoff ber nå Iversen tenke seg om.

Torsdag kom nyheten om at verdens beste kvinnelige skihopper de siste årene, Maren Lundby (27), står over den kommende OL-sesongen.

Overfor NRK var Lundby åpen om at hun slet med å komme ned i matchvekt.

– Det stilles ekstreme krav til ulike ting i skihopping, og vekt er én av dem, sa en svært emosjonell Lundby.

– Uprofesjonelt

I høst har 27-åringen vært deltaker i «Skal vi danse» på TV 2. Lundby er fortsatt med i konkurransen.

Da deltakelsen ble kjent tidligere i høst, kom det negative reaksjoner fra langrennsløper Emil Iversen.

– Hun er veldig politiker og skal ha litt mer premiepenger, og det er veldig bra. Men å kombinere det med å være realitydeltaker hele høsten er for meg veldig uprofesjonelt. Det hadde jeg aldri fått godkjent av min trener, sa Iversen til NRK.

Eckhoff reagerer

En som nå reagerer på uttalelsen til Iversen, er skiskytter Tiril Eckhoff.

– Jeg håper at han tenker seg litt om. Han vet ikke hvilken situasjon Maren har vært i. Jeg hyller at Maren er med i «Skal vi danse», og synes det er så tøft gjort. Nå viser det seg at det kanskje er en større grunn for at hun har vært med, sier hun til TV 2.

Maren Lundby har svingt seg på parketten denne høsten.

Eckhoff berømmer også Lundby for å stå frem med vektproblematikk.

Overfor NRK forklarer Lundby «Skal vi danse»-deltakelsen slik:

– «Skal vi danse» var et forsøk på å finne noen svar som kanskje kunne ta meg til OL. Jeg tror ikke det er så mange som har sett for seg at det var på den måten.

Lundby er regjerende olympisk mester fra Pyeongchang i Sør-Korea i 2018. Sist vinter ble hun verdensmester i Oberstdorf i stor bakke.