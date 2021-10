Karsten Warholm om «Benjamin-krangelen»: – Det er litt spesielt

Karsten Warholm under et arrangement på Økern portal fredag 24. september. Foto: Javad Parsa / NTB.

NTB

Karsten Warholm (25) avslører hva som ble sagt mellom ham og erkekonkurrenten Rai Benjamin foran semifinalen i Tokyo-OL.

I ukene før OL var det tilløp til uro mellom Rai Benjamin og Karsten Warholm. OL nærmet seg, og begge løp raskere enn noen gang.

Rai Benjamin lot seg ikke blende av Warholms supertider og ga uttrykk for det. Benjamin skyldte på norske medier og mente de var årsaken for det som med skjeve øyne og øre kunne oppfattes som tilløp til ond blod mellom de to.

Warholm er ikke der i det hele tatt da NTB brakte temaet på banen etter en prat på taket av Økern portal 24. september.

– Det er litt spesielt at det ble framstilt som om det var en kamp mellom oss både i forkant og i etterkant. Amerikanerne har sett Rocky-filmene og er nok litt «der», gliser Warholm.

Tull

Han forteller hva som skjedde mellom dem før semifinalen der de begge møttes for første gang denne sesongen. Det endte med at Warholm løp forbi Benjamin på de siste meterne før målstreken.

– Jeg gikk bort til ham før semifinalen og sa at noen prøver til å bygge opp noe rundt oss. Han mente at norsk media var ute etter ham, og det er bare tull. Jeg sa at jeg trodde han misforsto. Jeg har ikke hørt om noen som har prøvd å bygge opp noe mellom oss. Jeg sa at han var en kjernekar, og at det bare var respekt mellom oss, forteller Warholm.

God stemning

Benjamin var i alle fall vennligheten selv da han snakket med norsk og amerikansk presse etter semifinalen. Kanskje var det Warholms ord som hadde roet ham ned.

– Jeg sa at jeg visste at han var på et veldig høyt nivå. Vi var begge enige om at vi måtte ha en gjensidig respekt mellom oss selv om vi skulle prøve å slå hverandre. Så gikk jeg ut og slo ham både i semifinalen og finalen. Men jeg mener fortsatt det samme. Jeg har stor respekt for ham både som menneske og idrettsutøver. Han løp på 46,17 og ville ha vært kongen om det ikke hadde vært for at han ble slått.

Rai Benjamin klokket inn til sølv og verdens nest beste tid gjennom alle tider med 46,17 på 400 meter hekk da Karsten Warholm vant og satte verdensrekord med 45,94 i OL-finalen.