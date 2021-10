Russland fikset EM-kamper i håndball: Avslørt av løgndetektor – risikerer sju års fengsel

Johnny Jensen (til høyre) er glad Russland reagerer kraftig mot egne spillere etter kampfiksing.

NTB

Åtte russiske juniorlandslagsspillere i håndball er avslørt for kampfiksing under EM i sommer. Et av nederlagene kom mot Johnny Jensens norske gutter.