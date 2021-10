Rayssa (13) ble et forbilde for jenter etter OL: – Livet er snudd på hodet

NTB

Bildene av 13-åringen Rayssa Leal gikk verden rundt under sommer-OL i Tokyo. Hverdagen hennes er totalt endret.

Som for 13-åringer flest er de fleste hverdagene hennes preget av skole og oppgaver i huset, som å passe lillebroren på sju og gå tur med hunden, Slink. Men før skolestart på morgenen får hun ofte tid til å gjøre et intervju over Zoom, eller planlegge neste «jobbtur» utenlands.

Livet er snudd på hodet for brasilianeren som ble en verdenssensasjon da hun som 13-åring tok sølv i den første skateboardturneringen som noensinne er blitt avholdt i OL-sammenheng.

Med et bredt smil og brasiliansk karisma, ble hun en yndling i pressen både hjemme i Brasil og i utlandet.

Vil at jenter skal skate

– Livet mitt endret seg plutselig, sier Leal.

– Å gå på kjøpesenteret eller butikken er ikke det samme som før. Det er alltid noen som kjenner meg igjen og som vil ha en autograf eller ta bilde med meg. Det er skikkelig kult, sier hun.

Interessen for skateboardsporten øker kraftig i Brasil etter hennes suksess. Jenter rundt om i verden vil være som Leal.

– Jeg ser mange jenter som begynner med sporten, som sier de vil være som oss og prøve å komme seg til OL de og. Jeg er veldig glad for det, for skateboarding var marginalisert. Det var ikke mange jenter som drev med det, sier hun.

– Verden åpnet seg opp for oss etter OL, sier Leal.

Nå har 13-åringen planer om å opprette et eget skateboardakademi for å få flere jenter inn i sporten.

Fikk pris for sportsånd

Leal ble tildelt IOCs pris for god sportsånd under OL, og donerte prispengene på drøyt 500.000 kroner til en organisasjon som heter Social Skate.

Om et par uker drar hun til Miami for å fortsette å konkurrere, men fram til da er det dagligdagse oppgaver som en engelskprøve og ansvaret for hunden Slink som venter. På sikt drømmer hun om å bli veterinær.

– Jeg vil bli veterinær, men fortsette med skateboard. Jeg vet ikke hvordan jeg skal få til det, men jeg skal prøve, sier hun.

Uansett hva som skjer, vil hun fortsette å smile som hun gjorde under OL.

– Alt som har skjedd med meg er superkult, sier hun.