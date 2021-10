Haaland mister ny Dortmund-kamp – spøker for Norge-spill

Erling Braut Haaland spiller ikke for Borussia Dortmund i helgens serierunde.

NTB

Erling Braut Haaland blir ikke klar til lørdagens Borussia Dortmund-oppgjør mot Augsburg. Det kan bety at også Norges viktige landslagssamling også ryker.

Dortmund-trener Marco Rose bekreftet Haalands forfall på fredagens pressemøte. Jærbuen har den siste uken vært ute med en muskelskade i låret og mistet to klubbkamper.

– Han prøvde, men smerten er fortsatt for sterk, sa Rose.

Skadeavbrekket er ikke bare dårlig nytt for Borussia Dortmund, men også Norge. Bild erfarte tidligere fredag at storscoreren ikke reiser på landslagsoppdrag om han måtte stå over helgens Bundesliga-runde.

Haaland scoret hele fem landslagsmål på forrige samling.

Norge møter Tyrkia borte i Istanbul 8. oktober. Utfallet der kan bli avgjørende for lagets VM-sjanser. Ståle Solbakkens menn er bak tabelltopp Nederland på dårligere målforskjell i gruppe G.

Landslaget tar imot Montenegro på Ullevaal stadion mandag 11. oktober.