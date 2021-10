Skiforbundet avviste Bråthen-krav: – Krevde å velge sin egen sjef

NTB

Skihoppernes sportssjef Clas Brede Bråthen fikk torsdag vite at styret i Norges Skiforbund sier nei til hoppkomiteens forslag til konfliktløsning.

Det bekrefter Bråthens advokat Marit Håvemoen overfor NTB.

– Vi har i dag fått vite at skiforbundet ikke aksepterte det, sier Håvemoen.

Det var TV 2 som omtalte den siste utviklingen i Bråthen-saken først. Styret i skiforbundet satt mandag ettermiddag og kveld i lange samtaler med hoppkomiteen om et forslag som hoppkomiteen hadde utarbeidet, og som Bråthen hadde godtatt.

Årsaken til at skistyret avslo kompromissforslaget, var at Bråthen stilte krav om å bestemme hvem som skal bli hans nye leder, ifølge skiforbundets advokat Nina G. Sandnes.

– Kunne ikke godta

– Skistyret og en samlet hoppkomité diskuterte denne skissen i et langt styremøte mandag kveld, og langt på vei og i det vesentligste aksepterte man rammene for denne løsningen, men med ett unntak: Det er at Clas Brede krever å få bestemme hvem som skal være hans leder, sier Sandnes til NTB og legger til:

– Han fremmer altså et krav som jeg vil anta at enhver leder i norsk næringsliv ville ha avslått. Ingen ansatte kan bestemme hvem som skal bli ens leder, det ligger åpenbart under arbeidsgivers beslutningsmyndighet. Og det aksepterte selvsagt ikke skistyret.

Bråthen-advokat Marit Håvemoen vil ikke kommentere skiforbundets påstand om kravet fra hoppsjefen.

«Dette var hoppkomiteen sitt forslag og vedtak», skriver Håvemoen.

Oppsigelse aktuelt

Sandnes hevder at Bråthens team i LO har avslått videre forhandlinger, og at Skiforbundet tar dette til etterretning.

Ifølge VG har skiforbundet kommet med et motbud til det siste kompromissforslaget, og dersom Bråthen ikke aksepterer dette vil NSF vurdere å starte en oppsigelsesprosess, skriver avisen.

Bråthens advokat synes det er vanskelig å forhandle med skiforbundet dersom de truer med oppsigelse.

– Det er litt vanskelig å gå inn i åpne og konstruktive forhandlinger med NSF om de varsler å iverksette en oppsigelsesprosess mot Bråthen. Slik situasjonen er nå, er det derfor vanskelig å se for seg en forhandlingsløsning, sier Håvemoen til VG.

Overrasket

Bråthen selv synes det er svært beklagelig at skistyret avslo forslaget fra hoppkomiteen.

– Bråthen synes at det er overraskende. Hvorfor de forkaster det løsningsforslaget hoppkomiteen stiller seg bak, vet vi ikke. Men vi mener det er sterkt beklagelig for alle involverte og hele hoppmiljøet, som nå ønsker å ha fokus på det sportslige, sier Håvemoen til NTB.

– Hvordan reagerer Bråthen på dette?

– Han er selvfølgelig skuffet. Han ønsker å fokusere på den viktige sesongen som kommer. Han hadde håpet at dette skulle føre til en avklaring og ro i organisasjonen.

Stevnet

Bråthen leverte tidligere i uken stevning mot Norges Skiforbund. Håvemoen sier han fortsetter i stillingen som sportssjef mens den rettslige prosessen pågår.

– Vi har i det spede startet arbeidet med å utarbeide et tilsvar til stevningen som er mottatt. Det skal foreligge innenfor tre uker fra fristen vi får fra tingretten, og jeg vil anta at vi får den i løpet av de nærmeste dagene, sier Sandnes.

Konflikten mellom Bråthen og skiforbundet ble kjent 17. august. Da avslørte TV 2 at NSF vil avslutte sportssjefens kontrakt når den går ut i april neste år.

Kort tid senere varslet Bråthens leir at det er aktuelt å gå rettens vei for å bli fast ansatt i jobben han har hatt på midlertidige kontrakter de siste 17 årene.

– Uakseptabelt

Ifølge VG innebar det nevnte løsningsforslaget at Bråthen skulle få en stilling som toppidrettssjef for hopp. Der ville han få ansvaret for sportslig aktivitet, men miste ansvaret for mer administrative oppgaver.

– Arbeidsgiver beklager Clas Bredes fastlåste holdning til hvem som skal være hans leder. Det er vanskelig å forstå all den tid man ellers ville kunne enes om hvilke arbeidsoppgaver han skulle ha, hvilke lønns- og arbeidsvilkår som skulle gjelde, hvem han skulle rapportere til og så videre. Skiforbundet ønsker naturlig nok å bruke tid på å finne den riktige personen til denne stillingen (som Bråthens eventuelle sjef). Clas Brede har fått tilbud om å delta i ansettelsesprosessen, men han får ikke avgjørende innflytelse på den endelige beslutningen, sier advokat Sandnes om det avslåtte kompromissforslaget.

Skiforbundet har tidligere uttalt at de ikke ønsker å forlenge med Bråthen fordi de mener at han har hatt en uakseptabel kommunikasjonsform og atferd. Senere har flere forslag til forlik og nye arbeidsavtaler kommet på bordet, uten at det er oppnådd enighet.

I samme periode truet flere av skiforbundets sponsorer med å trekke støtten på grunn av Bråthen-saken.