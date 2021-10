Maanum hjalp Arsenal til semifinale i FA-cupen

NTB

Frida Maanum kom inn ved pause da Arsenal banket naboen Tottenham 5-1 i kvartfinalen i den engelske FA-cupen for kvinner onsdag.

Tottenham tok en tidlig ledelse, men Arsenal vendte kampen med fire mål før pause og punkterte den et drøyt kvarter før slutt.

Mana Iwabuchi utlignet med en suser i krysset, mens Lotte Wubben-Moy scoret ledermålet via en motspiller. Caitlin Foord (2) og Parris scoret også.

Tobin Heath, som har to OL-gull og to VM-gull med USA, spilte sin første kamp fra start etter å ha signert for Arsenal forrige uke.

Chelsea er også semifinaleklar etter 4-0 borte mot Birmingham, og det kan bli norsk duell i finalen i desember. Guro Reiten var ubenyttet reserve for Chelsea onsdag, mens Maren Mjelde ennå ikke er spilleklar etter sin skade.

Arsenal spiller hjemme mot Brighton i semifinalen i slutten av oktober, mens Chelsea spiller borte mot Manchester City. Det er forrige sesongs pandemiutsatte FA-cupturnering som skal avgjøres før jul.