Ronaldo avgjorde for Manchester United på overtid i rekordkampen

Cristiano Ronaldo (til v.) ga Manchester United en uhyre viktig seier mot Villarreal i mesterligaen. Her jubler han sammen med Diogo Dalot. Foto: Dave Thompson, AP / NTB

NTB

Villarreal så ut til å påføre Ole Gunnar Solskjær og hans Manchester United nok en vond smell, men Cristiano Ronaldo sikret 2-1-seier på overtid.

Det gjorde portugiseren i sin 178. mesterligakamp. Allerede ved avspark slo han rekorden han delte med Iker Casillas, og med et av kampens siste spark pyntet han på sin scoringsrekord med det 136. målet.

Ronaldo dro av seg trøya i vill glede og fikk gult kort for det.

Tidligere hadde Alex Telles utlignet gjestenes fortjente ledelse med en volleykanon. I det femte og siste overtidsminuttet gikk Jesse Lingard i duell med keeper inne i Villarreals målgård. Ballen gikk ut til Ronaldo, som scoret fra spiss vinkel. Dermed var sceneskiftet totalt.

Laget som stakk av med pokalen etter straffesparkdramaet i forrige sesongs europaligafinale var best i det meste på Old Trafford. David de Gea måtte gang etter gang i aksjon for å berge hjemmelaget.

– Jeg hadde hele tiden følelsen av at vi kunne vinne, og etter utligningsmålet til Alex ga publikum oss et utrolig løft. David leverte noen fantastiske redninger som holdt oss inne i kampen, og til slutt hjalp Cristiano oss enda en gang, sa Bruno Fernandes til BT Sport.

Solskjær fikk kritikk for byttene etter bortetapet mot Young Boys, men onsdag fikk han skryt for å bytte inn Nemanja Matic, Edinson Cavani og Lingard. De to sistnevnte var involvert i vinnermålet, mens Matic festet grep om midtbanen.

Gjestene best

Lenge var gjestene klart best.

– Det er alltid vanskelig å møte spanske lag, og dette laget har en trener (Unai Emery) som kjenner engelsk fotball godt. De spilte god fotball og var godt organisert, sa Fernandes.

I det 53. minutt scoret Villarreal et svært fortjent ledermål etter et vakkert angrep der laget elegant spilte seg gjennom Uniteds midtbane og fikk en fire-mot-tre-situasjon som ble omsatt i scoring. Manu Trigueros førte ballen i høy fart mot ryggende United-forsvarere og dyttet fram til Arnaut Danjuma på kant.

Nederlenderen som var banens gigant på Old Trafford la inn med et frekt utsidespark, og inne i målgården hadde Paco Alcacer løpt seg i posisjon mellom to motspillere han slengte ut foten og styrte ballen mellom beina på en sjanseløs de Gea.

Kanonscoring

På det tidspunkt virket det som et spørsmål om hvor stort United-tapet kom til å bli. Emerys lag herjet med Solskjærs gutter, men et omdiskutert frispark ga rødtrøyene en vei inn i kampen.

Danjuma ble straffet for å felle Mason Greenwood ute på Uniteds høyreside, men Alberto Moreno hevdet rasende at han skulle hatt frispark i duellen med Greenwood rett før. United-publikum buet på tidligere Liverpool-spiller Moreno gjennom hele kampen og jublet da han fikk gult kort.

Spillerne samlet seg inne i målgården da Fernandes gjorde seg klar til å slå frisparket, men portugiseren valgte å sende serven i en bue skrått utover på banen, og det viste seg å være en liten genistrek. Litt utenfor venstre hjørne av 16-meteren fikk Telles stå alene og sikte inn et volleyskudd som føk knallhardt inn i hjørnet.

Villarreal var svært nær et vinnermål noen minutter før full tid. De Gea måtte gi retur rett ut på et hardt skudd, og det var mest flaks at innbytter Boulaye Dia på to forsøk ikke fikk ballen i mål.

Lingard gjorde et godt forsøk på å rette opp kjempetabben som ga tap for Young Boys på overtid i åpningskampen, men keeper Geronimo Rulli reddet på overtid. Likevel skulle Lingard revansjere seg i forspillet til Ronaldos scoring. Cavani startet det hele med en ballerobring mot gjestenes halvdel.

Atalanta på topp

Atalanta dominerte tidligere onsdag stort mot Young Boys, men måtte slite hardt for 1-0 og gruppeledelse.

Young Boys var ubeseiret i sju europacupkamper denne sesongen, inkludert kvalifiseringen, og hadde vunnet de fire siste. For to uker siden ble det seier over United, og laget kom til Bergamo som gruppeleder.

Atalanta tok kommandoen i kampen helt fra start, men måtte vente til 2. omgang var halvspilt før det ble uttelling. Da tok Duvan Zapata seg til kortlinja og la inn. Matteo Pessina møtte ballen ved nærmeste stolpe og sendte den opp i nettaket.

Det ga en fortjent seier, og Atalanta er ett poeng foran Young Boys og Manchester United.