«Desperat» Messi hylles etter første PSG-mål

Lionel Messi feirer 2-0-målet mot Manchester City i tirsdagens gruppespillkamp i Champions League. Les mer Lukk

NTB

Lionel Messi sier han var desperat etter å gjøre mål for sin nye franske klubb. Lettelsen er stor etter at «måltørken» er over.