Dortmund vant uten Haaland

Sébastien Haller fortviler etter en misbrukt sjanse, men kan glede seg over at han har oppnådd en historisk målbragd i mesterligaen. Foto: Peter Dejong / AP / NTB

NTB

Borussia Dortmund klarte seg uten Erling Braut Haaland mot Sporting Lisboa og vant 1-0 i tirsdagens mesterligaduell.

Donyell Malen scoret målet for tyskerne. Dortmund og Ajax topper mesterligaens gruppe C med seks poeng hver etter de to første kampdagene i gruppespillet.

Nesten helt opp mot kampstart var det knyttet spenning til om Haaland kunne spille kampen. Nordmannen sliter med en muskelskade i låret og var ikke med mot Borussia Mönchengladbach i ligaen i helgen. Også Sporting-kampen gikk han glipp av, men det skal ikke være noen fare med tanke på Norges viktige VM-kvalifiseringskamper i oktober.

Det ble en forsiktig åpning på onsdagens hjemmekamp. Det var ingen nevneverdige sjanser til noen av lagene før Maalen var på farten etter 36 minutter. Nederlenderen gikk på løp på Jude Bellinghams perfekte pasning og satte ballen inn lavt i lengste hjørne.

Dobbel annullering

Over i 2. omgang tok Dortmund mer kontroll på kampen, og ballen satt i nettmaskene allerede etter to minutter. Reus' scoring ble imidlertid korrekt annullert for offside.

Også Malen fikk en scoring annullert for offside etter pause. Ellers misbrukte Dortmund et par brukbare muligheter, men det var aldri noen utpreget fare for at det ikke skulle bli seier.

Sporting kom på få visitter framover, og hjemmelaget kunne kontrollere inn 1-0 uten sin stjernespiss på banen.

Lett for Ajax

I den andre kampen i gruppen kunne Sébastien Haller og Ajax sette på cruisekontrollen i 2-0-seieren over Besiktas på hjemmebane. Det nederlandske laget har fått en glimrende start på årets gruppespill med to seirer og 7-1 i målforskjell.

Haller scoret igjen onsdag og ble tidenes første til å score fem ganger i løpet av sine to første Champions League-kamper. Franskmannen gjorde fire mål mot Sporting i første kamp i Lisboa.

Ajax hadde full kontroll og styrte alt mot tyrkiske Besiktas. Etter 16 minutter satt den første scoringen. Dusan Tadic gjorde et fint forarbeid og trakk seg helt inn i Besiktas-boksen før han serverte Steven Berghuis. Han fikk en relativt enkel jobb med å plassere ballen i mål.

2-0 kom ved Haller like før pause. Berghuis svingte inn fra høyre, og spissen brukte kneet til å styre ballen inn ved nærmeste stolpe.