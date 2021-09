Superligaklubbene slipper straff

Real Madrid får inntil videre ingen straff fra Uefa for superligaprosjektet. Foto: Manu Fernandez / AP / NTB

NTB

Real Madrid, Barcelona og Juventus blir ikke straffet av Uefa for medvirkningen i superligaprosjektet inntil videre. De ni andre klubbene slipper også bøter.

I en pressemelding fra Det europeiske fotballforbundet (Uefa) sent mandag kveld kommer det fram at den juridiske prosessen som ble satt i gang, og deretter satt på pause i juni, nå blir annullert.

Real Madrid, Barcelona og Juventus var de tre gjenværende klubbene i superligaprosjektet. I mai ble det opprettet etterforskning av de tre klubbene.

I tillegg melder Uefa at de ni andre klubbene ikke trenger å betale bøter. De ni klubbene var også en del av superligaplanene, men trakk seg raskt da prosjektet fikk enorm kritikk verden over. Uefa og klubbene ble enig om en bot på 15 millioner euro, men disse pengene vil ikke bli krevd inn lenger.

Dette skjer etter at en domstol i Madrid tidligere i år avgjorde at Uefa ikke kan sanksjonere klubbene. Saken ble deretter sendt til EU-domstolen som skal ta stilling til om Uefa skal rette seg etter dommen. Sist uke avgjorde domstolen i Madrid at Uefa hadde fem dager på seg til å følge forrige dom fordi klubbene må beskyttes til saken er ferdigbehandlet.

I Uefas pressemelding heter det at deres avgjørelse er for å unngå «unødvendige komplikasjoner» med den pågående saken i Madrid.

Sinne og kritikk

Tolv klubber offentliggjorde natt til mandag 19. april planer om å danne sin egen turnering. Kontraktene var signert, men under to døgn senere havarerte prosjektet.

Sinne blant fansen og beinhard kritikk fra politikere og medier, særlig i England, bidro til kollapsen.

Manchester City var først ute med å bekrefte at de ville hoppe av. Raskt fulgte Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea og Tottenham etter. Senere gjorde spanske Atlético Madrid og de italienske Milano-klubbene Inter og Milan det samme.

– Forpliktende avtale

Real Madrid, Barcelona og Juventus uttrykket på sin side at de ikke hadde gitt opp planene om en framtidig superliga.

Real Madrid-president Florentino Pérez uttalte dette i sommer:

– Det er en forpliktende avtale og superligaen fortsetter. De (Uefa og Fifa) truer oss for beskytte sin dominerende posisjon, og de engelske lagene falt under den tvangen, sa Perez i et intervju med den spanske sportsavisen Marca.